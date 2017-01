Almudena Navalón, novia de Manuel Carrasco, ya presume de embarazo

Almudena Navalón ya presume de embarazo. Nos ha dejado verlo a través de su Instagram, con una instantánea en la que aparece luciendo tripita con un vestido negro ceñido: “18 semanas 🙈😊”, escribía junto a la imagen. Además, ha aprovechado su blog Marlon Denis para crear un post sobre sus primeras experiencias con la ropa premamá.

“Yo todavía no tengo demasiada “tripilla”, pero sí la suficiente como para desterrar todos mis pantalones y faldas de antes. De pierna me siguen estando bien, pero ya no me cierran los botones. Llegó la hora de empezar a usar ropa un poco especial”, comienza explicando Almudena.

La pareja, que empezó a salir hace tres años, ya han empezado a recibir los primeros regalos para su hijo, que nacerá este 2017. Almudena Navalón no ha dudado en agradecer a todos los detalles que ya le empiezan a llegar a casa: “Muchísimas gracias por todos estos regalitos que nos llegan!!! Estamos muy contentos, sois geniales#graciasportanto 🤗”.

Manuel Carrasco y Almudena Navalón están viviendo una de las etapas más especiales de su vida, ya que han despedido un gran año, en el que se han enterado de que se van a convertir en padres por primera vez. El cantante confirmaba la buena noticia con una canción dedicada a su bebé: “Quería deciros algo muy especial, y os lo cuento de la mejor manera que sé… en www.manuelcarrasco.es”.