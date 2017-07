Con nutrientes buenos para el organismo:

OMEGA 3/6

Estos ácidos grasos son esenciales debido a que el cuerpo no puede producirlos y se añaden a través de los alimentos. Son grasas buenas que reducen el colesterol.

Existen diferentes tipo de Omega 3/6. En ocasiones, indican que es rico en Omega 3 o 6 cuando el propio producto ya lo contiene. Por ejemplo, el atún en lata.

FIBRA

Las mujeres necesitamos alrededor de 25 gramos al día. No asocies fibra con que sea un producto light. Los frijoles, el aguacate, las lentejas o la pera son alimentos con mucha fibra. Ayuda a prevenir la diabetes y la obesidad, además de mejorar el funcionamiento del sistema digestivo.

VITAMINAS

Son necesarias para el crecimiento y el buen funcionamiento celular. De las 13 vitaminas existentes, solo la D es producida por el organismo, así que es bueno tomar alimentos enriquecidos. Las vitaminas se dividen en dos grupos, liposolubles que se disuelven en grasas y aceites, e hidrosolubles en agua.

COLÁGENO

Es una proteína que solo producen los organismos vivos: hongos, vegetales o bacterias. Todos los alimentos ricos en vitamina D lo contienen, como las verduras. Esencial para tener una piel joven y sana. La carne de pollo, cerdo, pavo o el pescado lo contienen. Los ricos en vitamina C estimulan su producción.

Sin ingredientes artificiales, que, a la larga, acaban siendo perjudiciales:

Azúcar

Si es «sin», no debe superar los 0,5 gr. Hay que diferenciar los «sin azúcar» de los «sin azúcar añadido». A estos productos no se les ha añadido azúcar extra tras su elaboración, muy propio de la repostería. Comprueba la etiqueta antes de escoger.

Conservantes

Son más sanos y menos agresivos para el organismo. Ten en cuenta que a pesar de no contener conservantes «artificiales», sí tienen «naturales». Un ejemplo es la salazón, que lleva más cantidad de sal de la necesaria. Los cortes frescos de carne no la tienen.

Lactosa

Hay muchas personas intolerantes al azúcar de los lácteos y sus derivados. También está presente en muchos otros alimentos: embutidos, carnes procesadas…

Existen varias opciones para tomar leche sin esta sustancia: la de avena, soja, arroz…

Sal

Para que sea bajo en sal, se debe de sustituir el cloruro sódico por el potásico. No se aprecia mucho en el sabor y es bastante más sano. Si se reduce el contenido de sal, normalmente suele aumentarse el de conservantes y colorantes.

Colorantes

Un tipo de aditivos alimentarios que proporcionan color a los alimentos. Son prescindibles, ya que no tienen ninguna utilidad gastronómica más de la de embellecer su aspecto.

Existe un listado de colorantes permitidos en España.

Gluten

Es una proteína presente en muchos cereales. Algunos alimentos no indican la presencia de gluten, por ello es necesario pretar atención de los ingredientes. En casa ten cuidado al cocinar alimentos sin gluten, ya que se pueden contaminar de la sustancia.