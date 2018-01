Alimentos que fortalecen el pelo y productos que te ayudan

Zanahorias

f Son ricas en vitamina E y C, en potasio y sobre todo en betacaroteno, culpable del color naranja de la zanahoria. El betacaroteno es transformado en vitamina A por nuestro organismo, que ayuda a la producción de aceites que sostienen el cuero cabelludo, y evitan la resequedad y la caspa. No solo revitaliza y fortalece el pelo, también las uñas.

Huevo

Es fuente de vitamina B12, proteínas y minerales como el hierro, que ayuda al transporte de oxígeno a los folículos pilosos, logrando así que la vida del cabello sea más larga. Ingiérelos habitualmente si quieres mantener tu cabello nutrido, con brillo, volumen y textura.

Yogur

Es rico en vitamina B5, muy buena para el cuidado del pelo. Te ayuda a mantenerlo nutrido tanto por dentro como por fuera, ya que aparte de consumirlo puedes aplicarlo como mascarilla, de raíz a puntas. Es aconsejable para pelo seco y sin vida, ideal si utilizas mucho el secador.

Frutos secos

Combate la pérdida prematura del cabello y las canas con los frutos secos. Gracias a la vitamina E de las nueces, y el selenio y la vitamina B de las almendras y el maní. No te pases con el consumo de nueces, o tendrás un pelo más lacio como contra efecto.

Hoja verde

No importa la variedad, pero cuanto más intenso sea su tono verde más beneficios aportarán. Acelgas, brócoli, lechuga… aportan vitamina A y C estimulan la segregación de sustancias sebosas responsables de mantener hidratado el cabello. Las mejores son las espinacas, debido a su riqueza en hierro, betacaroteno y vitamina C, que permiten tener sanos los folículos del pelo.

Legumbres

Las lentejas, los garbanzos o las habas son portadores de zinc, hierro y proteínas, esenciales para mantener un cabello fuerte y evitar que se quiebre. Además las legumbres también son ricas en biotina, una sustancia que ayuda a fortalecer los folículos pilosos y por tanto a reparar los cabellos debilitados con el tiempo.



Pescado

Pescados como el salmón nos aportan gran cantidad de Omega-3, aceite esencial para mantener el cabello sedoso y con brillo, con firmeza y elasticidad. Además, el Omega-3 alimenta los folículos pilosos, estimulando el crecimiento del pelo. Otras opciones son la sardina o el atún.

Cítricos

Son ricos en vitamina C, clave en la producción de cólageno, necesario para mantener el cabello sano. Además, la vitamina C promueve su crecimiento, lo fortalece, hidrata y suaviza. Decántate por el limón, la toronja o la naranja.

Cereales integrales

Son ricos en vitamina B5 e inositol, un compuesto esencial para el crecimiento del cabello. Si los niveles de inositol son bajos puede provocar la caída del cabello. Su contenido en ácido fólico ayuda a la formación de metionina, necesario para el folículo piloso.

Pollo

El pollo es un alimento extraordinario en cuanto a proteínas, zinc, hierro, y vitaminas del grupo B. Capaces de conseguir un cabello fuerte y abundante.



Arándanos

Los arándanos contienen vitamina A, vitamina C y vitamina B, que protegen el brillo, mejoran el crecimiento y la circulación del cabello, y frena su envejecimiento. Además, ayudan contra la pérdida del cabello, ofreciéndole flexibilidad y vida.

Leche

Existen dos tipos de proteína en la leche, la cafeína y el suero y ambos pueden ser beneficiosos para tu cabello. El suero, es usado para prevenir la caída del cabello, fortalecerlo y ayudarlo a crecer más rápidamente.

Pepino

El pepino es bueno para la piel, pero también lo es en el pelo. Debido a su contenido en silicio, sodio, azufre, fósforo y calcio, el pepino es un alimento muy eficaz para el crecimiento del cabello. Muy utilizado también si quieres conseguir un pelo sedoso y lleno de brillo.

Aguacate

Proporciona vitaminas y grasas vegetales, que ayudan a mantener el cabello bien hidratado. Además, contiene antioxidantes y ácidos grasos saturados, perfectos para que el pelo se mantenga humectado.