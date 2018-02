Alfred no se esconde y explica su polémica foto independentista

La primera rueda de prensa que han protagonizado los concursantes de ‘Operación Triunfo’ tras finalizar el programa, no ha sido fácil para uno de los favoritos, Alfred García, quien nos representará junto a Amaia en Eurovisión.

La polémica ha girado en torno a Alfred, a su participación en un concurso nacional de gran alcance como es ‘Operación Triunfo’, y sobre todo a su participación en Eurovisión como representante de España el próximo 12 de mayo en Lisboa. Y es que son muchos los que no entienden que alguien con ideas políticas independentistas se vea y tenga ganas de mostrarse en todos estos papeles.

La pregunta era inevitable durante esta esperada rueda de prensa tras la que los concursantes de ‘Operación Triunfo’ han abandonado definitivamente su encierro en la Academia. Ahora toca enfrentarse al exterior sin el respaldo de sus profesores. Toca volar sólo, algo que Alfred ya ha podido comprobar en primera persona.

La polémica comenzó cuando se hizo pública en los medios, una fotografía que Alfred publicó en su cuenta de Instagram. La imagen pertenece al año 2014 y en ella se ve a un sonriente y orgulloso Alfred, posando en el Día Internacional de la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña: “Independencia. Queremos la Independencia”, escribió Alfred en aquel momento junto a la fotografía.

Hoy parece que todo ha cambiado en su manera de pensar. Ahora que el éxito nacional ha llegad a su vida, Alfred parece retractarse de sus palabras. Así ha contestado el cantante al ser preguntado por el asunto: “Lo voy a responder porque es la primera rueda de prensa que doy. Y voy a ser muy claro, voy a intentar no volver a responder más a esto. Primero, porque yo no soy político, soy músico y me dedico a la música. Mis ideas políticas personales las tengo yo para mis adentros y para lo que yo voto. Lo voy a comentar: hay una foto que me la han enseñado y soy yo en la Diada de Cataluña. ¿Quién no celebra el día de su región? Yo soy de Cataluña y celebro la Diada e hice una foto de algo histórico. Yo nunca me he declarado independentista y, de hecho, no me declaro. De hecho esa foto es de 2014, yo tenia 16 años y he cambiado yo, pero creo que ha cambiado también mucho más la política catalana. Y creo que todo ha cambiado mucho. Y eso no es nada más que una foto. Y, bueno, tanto en mi foto como en la que pueda sacar cualquier medio, se van a ver banderas independentistas”.