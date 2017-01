Álex Casademunt relata su brutal agresión

Álex Casademunt reapareció anoche en el programa del que es colaborador, ‘Hora Punta’, que emite TVE y que presenta Javier Cárdenas. El relato era escalofriante, ya que después de ser agredido con un vaso de cristal en la cara tuvo que pasar por quirófano, donde fue intervenido por espacio de tres horas. Recibió, además, 12 puntos de sutura: “Llegué a pensar que perdía el ojo”, manifestó.

Aunque se creía que estaba por trabajo, Álex Casademunt acudió a esa discoteca de Vigo por amistad… y fue en esa discoteca, en un acto privado, cuando “fui a por una copa, me crucé con dos chicos que estaban haciendo aspavientos. Parecía que estaban discutiendo. Me acerqué a preguntarle a a la chica si estaba bien y este chico pasó detrás de ella. Fue cuando me agarró del brazo y me dijo algo así como ‘te pincho’. Se me fue pegando mucho hasta que me llegó a pisar el pie. Le pedí que me dejara tranquilo y cuando intenté apartarlo noté un impacto en la cabeza. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero yo con 21 años no era como él”.

Álex Casademunt también tuvo palabras para su familia que, como es lógica, ha vivido con inquietud todo lo ocurrido: “No se merecen mi madre ni toda la familia todo lo que están viviendo. La gente ya está cansada de que la gente le pare en la calle para preguntarle en qué líos ando metido”, añadió.

Respecto a las hipótesis que se barajaban en las redes sociales sobre lo sucedido, Álex Casademunt manifestó: “He leído barbaridades. Lo peor en este país es que haya una red social donde cada uno pueda decir lo que quiera sin ningún filtro”.

Finalmente Álex ha podido regresar a su trabajo, aún con las señales en el rostro de la agresión, y retomar su vida normal.