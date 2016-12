Alejandro Abad vuelve dispuesto a dar guerra

Si se confirma la noticia que da Bluper, Alejandro Abad va a ser uno de los concursantes de la próxima edición de ‘GH Vip’, donde podría encontrarse con Javián, uno de los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. En el casting también podría estar Toño Sanchís, que ha admitido estar en negociaciones, aunque inicialmente lo había negado categóricamente.

Javián está también un poco en el aire, pues es uno de los finalistas para representar a España en el festival de Eurovisión. Tras saber esta circunstancia, Javián, que compite con la canción ‘No somos héroes’, ha manifestado: ““Estoy encantado de estar en el concierto, ¡lo vamos a hacer muy bien!”.

Si finalmente no lo lograra, no sería descartable que retomara las negociaciones para formar parte del ‘reality’ de Tele 5, donde podría verse las caras con Alejandro Abad, quien también representó a España en el festival de Eurovisión con la canción ‘Ella no es ella’, en 1994. Aunque no salió demasiado bien parado, lo cierto es que como compositor ha logrado grandes éxitos, en especial con David Civera, quien también concurrió en el mismo certamen con ‘Dile que la quiero’ en 2001, con mayor fortuna que su compositor fetiche.