Alberto Núñez Feijóo comparte la primera fotografía de su bebé

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, y Eva Cárdenas. ejecutiva de Inditex, acaban de ser padres tras una relación que han llevado con total discreción durante más de tres años.

Ayer, la directora de Zara Home daba a luz en A Coruña y el foco mediático se posaba sobre la pareja.

El político no pudo reprimir su alegría, la cual decidió compartir públicamente a través de su cuenta de Twitter, mediante un efusivo mensaje que dejaba clara su ilusión por su nueva condición de papá: “Muy felices por la llegada de Alberto. El niño y la madre están bien. Yo, orgulloso de ella. Gracias por el interés, afecto y respeto”, escribía el presidente de la Xunta pocas horas después del alumbramiento. No era de extrañar su alegría, no sólo porque una nueva vida haya llegado al mundo, sino también por el hecho de que haya llegado mediante un embarazo de una mujer de 53 años. Eva Cárdenas ha logrado sacar a adelante la gestación sobrepasados los 50 años, algo que podía preocupar a la pareja por la dificultad que este hecho podía conllevar.

Poco después, Núñez Feijóo volvía a compartir un mensaje en otra de sus cuentas en Redes Sociales, concretamente en Facebook. Y esta vez lo hacía en forma de imagen. El político mostraba una emotiva fotografía en la que se puede ver la minúscula mano de su pequeño recién nacido, Alberto, sobre la suya.

Aunque para Eva Cárdenas se trata de su segundo hijo (ya tiene una hija de 18 años fruto de una relación anterior), para Núñez Feijóo se trata del primero. El político, de 55 años de edad, está encantado con esta nueva etapa como padre que se abre en su vida.