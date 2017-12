Vicky Martín Berrocal siempre ha tenido una relación muy estrecha con su hija Alba. Dice que son sobre todo amigas y que se lo cuentan todo. Por eso en un día como hoy, la felicitación de la diseñadora tenía que ser también muy especial. ” Y la vida pasa… @albadiazmartin camina, grita, corre, llora, baila, ríe, siente, equivócate, perdona, ama, vive…pero jamas te arrepientas si lo haces con el corazón. Yo siempre estaré a tu lado…

La vida pa ti amor mío… #18años”.

Manuel Díaz El Cordobés no se quedó atrás. De hecho, su felicitación fue más madrugadora que la de su exmujer, pero igual de poética y emotiva. “Tu mirada me habla… cuando tú me miras, mi vida tiene sentido. Feliz Cumpleaños Hija. Te Amo”.

Dos preciosos mensajes que sin duda son la mejor manera de comenzar el día para Alba que puede presumir de tener dos padres que son un ejemplo de respeto mutuo y comprensión. Parece mentira que Vicky y Manuel lleven separados más de dieciséis años, porque hablan con tanto cariño y amor el uno del otro que son dignos de admiración.