Alba Díaz Martín, sus dos looks más arriesgados

Acaba de cumplir 18 años y su pasión por la moda queda reflejada en las múltiples fotos que sube a su Instagram donde ya tiene más de 70.000 seguidores… Y es que en este caso si se cumple el refrán de “de tal palo…”. Aunque la hija de Vicky Martín Berrocal ha seguido un camino distinto al de su madre, que comenzó en el mundo de la moda diseñando trajes de flamenca y su propia imagen se vincula a la mujer racial, típicamente española. Más acorde con su edad, Alba se decanta por un estilo más urbano, con un toque atrevido, donde las arriesgadas mezclas marcan la diferencia y muestran su particular estilo.

Que Alba Díaz ha heredado la pasión por la moda de su madre se nota. La joven ya es toda una it girl, al tanto de loas últimas tendencias. Su espectacular físico le permite lucir súper minis, como esta de cuero de El Corte Inglés, que acompaña con una blusa de Mango, una elección muy acertada que muestra su especial maestría a la hora de combinar prendas.

Alba sabe vestirse para cada ocasión. Y si la mini de cuero es perfecta para una noche de fiesta, si va a ver un partido de baloncesto lo hace con un look muy propio de un evento deportivo. Así lo hizo hace unos días cuando acudió con su madre a presenciar un partido de los Miami Heat en el American Arlines Arena, donde ambas recibieron el año nuevo. Amplia sudadera y unas zapatillas de los más top: las Nikelab Air Force 1 High X RT, de la edición especial que el diseñador Riccardo Tisci, que cuentan 200 €, dos piezas que hacían perfecto el estilismo.

Alba está estudiando Business & Comunications en el exclusivo centro universitario The College for the International Studies, al que también acude Froilán, con el que tiene una gran relación de amistad. Su madre, que se ha convertido en una diseñadora de referencia en nuestro país al frente de la firma Victoria, ha declarado en más de una ocasión que le gustaría que su hija siguiera sus pasos y en día de mañana trabajara con ella. Por el momento Vicky Martín Berrocal puede estar tranquila porque su única hija muestra cada día su pasión por la moda, y lo que es más importante, un estilo muy personal con el que se convertirá seguro en una de las it girls a seguir muy de cerca en nuestro país.