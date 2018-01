Alba Carrillo: su ‘recadito’ envenenado a Antonio David Flores

Me voy a explicar….Rocío Carrasco debía estar abducida por los extraterrestres o se debió de dar un golpe muy fuerte en la cabeza para enamorarse de semejante personaje.

Son como el agua y el aceite,en eso estoy de acuerdo, ella es cariñosa,educada, sensata y él es esperpéntico, dramático, satírico, zafio, destructivo y un sinfín de lindezas más.

Digamos que Rocío debió ser muy mala en su otra vida, haber sido la que accionaba la cuchilla de la guillotina en la Revolución Francesa o la que apretaba con saña el garrote vil para haber dado con semejante castigo.

Recordemos sus pasos por la benemérita, semejantes personajes le quitan al cuerpo toda su grandiosidad. Después coge el gachó y se apunta a «sangrar» a Rocío como el que se inscribe a un curso de tricotar por correspondencia, estirando la madeja todo lo que ha podido, nunca dando «puntada sin hilo».

Siempre he pensado que a Rocío Carrasco debían de haberla educado peor para poder mandar a este señor bien alto y bien claro a recoger lo que desecha el caganer de mi belén. Lleva, como Simón de Cirene, una cruz pesada a sus hombros con forma de fanfarrón.

Menos mal que tiene a Fidel Albiac apoyándola incondicionalmente. Siempre hay que equivocarse para acertar, y en tu caso de qué manera. Fidel es la antítesis, lo opuesto total al gallito del corral. Educado hasta la médula, paciente, cariñoso y divertido sin ser impostado (ejem) es un ser especial, con carisma y clase a la vez. Un ejemplar único en su especie, si fuese un libro sería un incunable.

El otro un tebeo barato. Hija Rocío, ha sido un cambio de esos que acarrean movimientos sísmicos. Para que lo entiendan las señoras que me leen ha sido como cambiar unas bragas pequeñas, malas y roídas por un body de La Perla.

Al que opta al premio al padre del año junto con otros aspirantes que me pillan bien a mano, solo le diría que si yo no tuviera la madre que tengo y si Rocío tuviera 20 años más,me gustaría tener una madre como ella.

Siempre he pensado que con garra y tronío se nace, se pueden limar algunas cosas pero…. el porte se trae de fábrica. También es cierto, como decía mi abuela que «la rama sale a la mata» y que si por tus venas corre arte y agallas, no es difícil que tu lo tengas. Probablemente no haya heredado la voz de su madre pero sí su fuerza y quizá no golpee como su padre pero si esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta.

Hace poco leí que el ínclito había recibido un galardón por su papel como padre y lo siento, me indigno. Mi pregunta es ¿una persona que menoscaba, a mi parecer, durante años la imagen de la madre de sus hijos merece un premio?

¿No debería un padre exigir un respeto por el otro progenitor a sus vástagos?

Pregunto. Y así un sinfín de preguntas que me vienen a la mente sin querer.

Cuando volví de la isla mi chico me dijo que Antonio David se había dedicado a «regar» por ahí que él me había dejado y que se avergonzaba de mí. Me contó también que lo desmintió gracias a un amigo suyo cuya hermana es íntima de Terelu. Yo no le di importancia, ya sabía que «Antoniodá» no es trigo limpio pero corroboré su ligereza para decir cosas que no son.

Como todas tus verdades sean como esta…

¡Hala! Ya me he quedado tranquila, así se empieza el 2018 bien. Ya no necesito manzanilla para digerir estas fiestas.

Ale, Antoñito… que tengas buen año.