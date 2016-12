Alba Carrillo manda un mensaje a los ‘malhechores’

Nadie le puede negar a Alba Carrillo que tiene sentido del humor. Más después de ver la foto que ha compartido en Instagram en la que muestra a su hijo Lucas disfrazado. La modelo afirma, divertida: “Los malhechores lo tienen “crudo” estas navidades con este nuevo superhéroe #lucasmolon ⚡️👶🏼🤗”.

No sabemos si este mensaje es una indirecta o si tal vez está dirigida a los dos hombres con los que ha tenido litigios este 2016, su ex marido, Feliciano López, y Fonsi Nieto, padre de Lucas, con quien ya ha llegado a un acuerdo sin tener que acabar en los tribunales. Algo que no ocurrirá con el tenista toledano, con quien se tendrá que ver las caras en 2017 para llegar a un acuerdo de divorcio y dirimir sus diferencias económicas.

Alba Carrillo va a disfrutar de estas navidades rodeada de sus seres queridos y tendrá que cargar pilas de cara a un principio de 2017 que será contencioso. Sea como fuera, teniendo a un superhéroe como Lucas en casa estamos seguros de que no se le va a borrar la sonrisa de la cara.