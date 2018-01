Alba Carrillo: su entrevista más íntima y personal en ‘Chester’ frente a Risto

La entrega del ‘Chester’, programa de entrevistas presentado por Risto Mejide, de este domingo 21 de enero, que se emitirá a las 21:30 horas, promete ser memorable teniendo en cuenta la invitada que se ha atrevido a someterse a las afiladas preguntas del entrevistador.

Se trata de la modelo Alba Carrillo, una persona cuyas intervenciones en televisión no suelen dejar indiferentes.

Alba, natural, cercana y divertida cuando muestra su cara más amable, no ha defraudado a Risto con sus sinceras respuestas: ” “Me era cómodo ser la rubia tonta. No tienes que trabajártelo”, ha confesado nada más comenzar.

Junto con Risto, Alba se ha dejado conocer un poco más, profundizando en su compleja personalidad. “Parece que tengo que ser por dentro igual que por fuera. Tengo que ser mona. Y no. Todos nos enfadamos, nos cabreamos o hacemos cosas que no están bien. Cada uno tenemos nuestro cliché, pero dentro lo que hay son seres humanos cagados de miedo”.

A todos los que la tachan de ‘cazafamosos’, Alba Carrillo les les ha lanzado un claro mensaje: ” “Ese concepto me hace gracia. No lo soy, pero ¿por qué ser famoso tiene que ser un hándicap? ¿No puedes trascender y conocer a una persona por el hecho de que una de sus características sea que es famoso?”. La modelo ha vuelto a demostrar que ella se siente muy por encima de los comentarios negativos de este tipo y que ya los tiene completamente superados.

Tampoco ha querido evitar Risto Mejide el controvertido tema de la relación que Alba Carrillo mantiene en estos momentos con el padre de su hijo, Fonsi Nieto. Alba y Fonsi mantienen un crudo enfrentamiento en los tribunales en el que está en juego la custodia del hijo que tienen en común, un tema que mantiene bastante preocupada a la modelo. Para su ex, Fonsi Nieto, también ha tenido palabras. ” De cara a mi carrera de modelo, nuestra relación me perjudicó. De cara a mi carrera mediática, obviamente, no. Fue la primera persona con la que me fui a vivir y tuvimos un hijo. Fue muy rápido, pero no nos arrepentimos ninguno de los dos”, ha confesado.