Faltan pocas horas para que comience oficialmente la nueva edición de ‘Supervivientes’. Todos los concursantes ya se encuentran en Honduras y la convivencia ya ha comenzado en un resort de la isla. La convivencia entre algunos ya ha empezado a hacerse notar y los primeros ‘encontronazos’ no han tardado en llegar. El primer enfrentamiento lo han protagonizado Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente.

‘Mi madre me está taladrando psicológicamente‘, explicó una Alba totalmente alterada a sus compañeros. Alba y Lucía empezaron una disputa delante de los demás concursantes, porque al parecer Alba estaba hablando con Las Mellis y su madre se metió por medio de la conversación, cosa que a Alba no le hizo mucha gracia: ‘Si has venido aquí a tocarme las narices… Hemos dicho que no me ibas a hablar’, prosiguió Alba. Su madre, tampoco daba el brazo a torcer.

Alba aseguró que ella tiene mucha más fuerza sola que con la presencia de su madre en la isla. Además sentenció que su madre ‘era un lastre’ para ella. Alba afirmó que ella no está teniendo las mismas oportunidades que sus compañeros de vivir la experiencia tal y como ella quería, ya que tiene que estar pendiente también de su madre.‘Ya me voy a tener que enfrentar a bastantes cosas, como para tener alguna más’, sentenció la que fuera presentadora. Según Jorge Javier, la pelea comenzó porque Lucía le había dicho a su hija Alba que nunca había estado enamorada de su padre.

Parecía que Lucía Pariente iba a ser el mejor apoyo para Alba como lo ha sido durante su dura etapa personal tras su divorcio con Feliciano, pero parece ser que se han llevado las maletas cargadas de crispaciones. ¿Es este el primer enfrentamiento entre Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente? ¿Volveremos a verlas en otra disputa? Esta noche arranca la nueva edición de ‘Supervivientes’.