Alba Carrillo, de ángel a diablo

Que la participación de Alba Carrillo en el programa de Telecinco no iba a dejar indiferente a nadie era algo con lo que ya se contaba de antemano. Lo que nunca se esperó fue que la madrileña tuviera, en su día a día, una imagen y un carácter tan distinto al que hasta ahora había mostrado en las entrevistas que había realizado.

Alba Carrillo llegó a la vida pública en el año 2007 cundo participó en el programa `Supermodelo´ en la edición que ganó Noelia López. Alba, que quedó en cuarta posición, fue gran amiga de la andaluza durante el concurso aunque algo pasó cuando ambas salieron ya que hace años que no tienen ningún trato según Noelia por una jugada que le hizo la madrileña tanto en el ámbito personal como profesional.

Tras el concurso, Alba empezó a desfilar para marcas nacionales y llegó a protagonizar alguna portada de revistas femeninas pero no fue hasta 2010, cuando empezó su relación con el piloto Fonsi Nieto, que empezó a protagonizar titulares de todo tipo.

Durante los dos años de noviazgo que compartieron, Fonsi y Alba protagonizaron algunas peleas en público que la llegada de su hijo Lucas, contra todo pronóstico, no logró frenar. La situación llegó a un punto que la pareja rompió su relación, empezando entonces un enfrentamiento abierto por los temas referentes al pequeño. Aunque en la actualidad la relación entre ambos es estable y Fonsi está al cuidado del hijo de ambos mientras la modelo está en Honduras, lo cierto es que más que bueno, su trato es cordial por el bien del pequeño.

Tras romper con Fonsi Nieto, Alba Carrillo empezó una relación con Feliciano López que terminó en el momento de su vida del que más se arrepiente el tenista: la boda. Lo que parecía ser la historia más romántica del mundo pronto tornó en infierno para la pareja que, después de rumores de infidelidad por parte de Feli y tras sólo once meses de matrimonio, Alba protagonizaba una portada anunciando que el deportista le había pedido el divorcio sin que ella se esperase nada y de manera muy fría.

La cantidad de detalles que dio Alba, lo destrozada que estaba y lo inesperado de la noticia, la pusieron en el foco mediático en el que, lejos de querer evitar, parece que la joven se ha instalado. Desde que diera la noticia, la madrileña no ha parado de trabajar en televisión, habiendo dado entrevistas de calibre muy personal en el que ha seguido tratando las intimidades de la relación que vivió con su ya ex marido.

En todo momento, Alba Carrillo ha dado la imagen de ser una mujer fuerte que se intenta recuperar de una traumática ruptura en la que ella no sólo no se esperaba nada sino que no tuvo nada que ver. Las entrevistas de la modelo hasta ahora habían estado marcadas por sus cambios de actitud, pasando de charlar divertida de cosas muy privadas de su vida conyugal al llanto y la rabia de quien, aunque dice haber olvidado, aún guarda mucha rabia en su interior.

La noticia del divorcio de la pareja despertó opiniones para todos los gustos entre los colaboradores de los programas del corazón y Alba encontró en su madre, Lucía Pariente, a la mejor defensora y representante que podía tener, habiendo protagonizado, la propia Lucía, una entrevista propia.

Cuando se empezó a rumorear que Alba podía ser una de las concursantes estrella de la nueva edición de Supervivientes y que además iría acompañada por su polémica madre nada hacía presagiar lo que veríamos de ellas en la isla. Ya antes del famoso salto en helicóptero, que es el pistoletazo de salida del concurso, en los días previos de convivencia en los apartamentos, madre e hija protagonizaron un desagradable episodio en el que Alba aseguraba que su madre sólo era un lastre para ella. A pesar de esta discusión, que dejó perplejos al resto de concursantes, el desembarco en la isla las ha unido como nunca y juntas forman una pareja que está desatando innumerables tormentas.

La pelea de ayer entre Alba y Gloria Camila, en la que la hija de `La más Grande´ reaccionaba dando un empujón a la modelo después de que esta hiciera una serie de comentarios tremendamente ofensivos acerca de José Ortega Cano, ha dejado a la vista a una Alba que dista mucho de ser la joven modosita y destrozada que hasta hace poco nos creíamos que era.