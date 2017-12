Alba Carrillo: su dardo envenenado a Ana Boyer

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco continúa siendo uno de los temas más comentados de la semana. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 7 de diciembre bajo la atenta mirada de 60 invitados en la isla de Mustique en el Caribe. El vestido de novia que lució la hija de Isabel Preysler ha sido lo más comentado. A muchos les gusta y otros lo han criticado.

Entre este último grupo se encuentran los colaboradores de ‘Sálvame’, que dieron su opinión este lunes. A la que tampoco le ha gustado es a Alba Carrillo, que precisamente contó en su boda con Feliciano López con Ana Boyer y Fernando Verdasco como invitados.

“No puedes llevar palabra de honor si no tienes esto muy bien, si no haces deporte, tienes el pellejito chungo”, ha comenzado diciendo la modelo mientras se señalaba la parte de las axilas. Parece que la elección del único vestido de novia que ha llevado la hija de la socialité no ha convencido a Alba Carrillo.

A la modelo tampoco le ha convencido el traje de chaqueta elegido por el tenista. Para este gran día, Fernando Verdasco eligió un tres piezas color crema de la firma Pedro del Hierro, elección que tampoco ha convencido a la modelo: “Está muy hortera, pero en su línea”, ha atacado Alba Carrillo.

No es la primera vez que Alba Carrillo manda un “recadito” a Ana Boyer, personaje que convirtió en protagonista de uno de sus últimos posts en su blog en SEMANA.“Puede que tú acabes de discutir con él porque te ha olvidado en el lobby del hotel junto con su cubo lleno de pelotas y el raquetero… Sí, desde luego es innegable: es un detallista. Si no estás dispuesta a “figurar”, a ver ,oír y callar, si tienes opinión propia e independencia mental y económica, y quieres seguir manteniéndola, ése no es tu lugar. No te cases, te lo digo con cariño… No te cases”.