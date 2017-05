Alba Carrillo ataca a Feliciano en ‘Supervivientes’

Alba Carrillo ha manifestado en Honduras que siente indiferencia por el tenista, pero no parece que eso sea del todo cierto. Porque la modelo afirma que hay algo que no puede perdonar a su exmarido: “Mi hijo lo pasó muy mal porque para él era como un padre y despareció de golpe y porrazo. Sin decir adiós. Eso es lo que no le puedo perdonar. He visto llorar mucho a mi hijo por su culpa“.

Alba ha dado más detalles de este espinoso asunto: “Las cosas se pueden hacer. Dee hecho, yo estaba deseando separarme también, pero de otra manera. Un mes antes de que terminara el cole me tuve que ir a otro sitio a vivir porque él no me dejó quedarme en su casa cuando él no estaba, que estaba fuera jugando torneos. Le dije que me dejara quedarme un mes y me contestó que no, que iba a estar incómodo, que cuando volviera a Madrid quería estar en su casa“.

La modelo lo tiene claro: “Yo me llevé lo importante que era mi niño y él se quedó con lo importante, que era su casa“. A lo que su madre, añadió: “No hay que tener una casa para vivir, hay que tener un hogar donde volver”.