Aitana Ocaña (‘Operación Triunfo’), acusada también de independentista

Ayer fui al ayuntamiento de mi pueblo, Sant Climent del Llobregat, a firmar el libro de honor… 🙆🏽‍♀️ La verdad es que como climentona no me pudo hacer más ilusión! Y HOY, había quedado con mi pueblo a las 11 (y la gente que quisiera venir) para agradecer todo lo que han hecho por mí durante el concurso, tanto por apoyarme como por hacer posibles muchas cosas como el hecho de poder ver la final en el Polideportivo con muchísima gente. Y nada han venido muchísimas personas a lo largo de la mañana! De verdad que agradezco todo lo que hayáis hecho por mi. Muchos besitos #soistanblanditos 🦄

