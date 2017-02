Adriana Abenia, muy harta de que le pregunten siempre lo mismo

Adriana Abenia no puede estar más enfadada. La presentadora de televisión ha utilizado su Instagram, donde es muy activa, para hacer público su enfado a la pregunta que todo el mundo le hace: ¿te gustaría ser madre? Pues bien, Adriana no ha dudado en mostrar y hacer pública su indignación a través del perfil que tiene en esta red social.

“Basta ya de vendernos a las mujeres que sólo teniendo hijos alcanzaremos el Nirvana.

Desde que me casé en diciembre del 2015, un goteo incesante de medios, con la mejor voluntad, me pregunta siempre lo mismo, al igual que nuestros amigos más cercanos. Tanto énfasis en algo que no debería constituir una obligación, mucho me temo que puede acabar en una aversión hacia esa etapa que nos venden como imperdible y maravillosa, la de la maternidad”, comienza diciendo.



Adriana tiene claro que por el momento no quiere ser madre. “Tal y como confesaba a @mujerhoy esta semana, me da pereza ser mamá y me molesta la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres para que seamos madres y así sentirnos realizadas y alcanzar el Nirvana, engañadas por los mitos románticos de la procreación, máxime cuando no existen las suficientes medidas de conciliación que faciliten compatibilizar carrera y maternidad”.

La presentadora, que acaba de poner fin al programa ‘Hazte un selfi’, también cree que hay veces que el tema no se trata como se debe. “Además, lo del “instinto maternal” me parece muy sexista, da la impresión de que sólo es cosa de mujeres y lo verdaderamente cierto es que hay muchos hombres que desean serlo por encima de todas las cosas”, explica tajante.

“Tener un hijo implica sacrificar muchas parcelas de la vida de la que soy muy celosa en estos momentos; y aunque algunos me juzguen por ello, cada uno resuelve su vida como mejor le parece”, confiesa a la hora de reflexionar sobre la que sería una nueva etapa de su vida.

“Y cuanto más me imponen las circunstancias de la vida y me apremia el paso del tiempo a quedarme preñada en la treintena antes de que mis óvulos no sirvan, más reparo en la cara de cansancio de los padres al arrastrar el carro por las aceras, más cansino me resulta el llanto de un bebé que no es el mío y más consciente soy de lo rápido que pasa la vida cuando te embarcas en ese nuevo ciclo de la misma, que debería ser más una opción que una imposición. Como cuando una madre decide no dar el pecho a su criatura y entonces la lapidan -principalmente el resto de mujeres- por estar haciendo las cosas mal. (…)”.