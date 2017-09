El accidente de Antonio Orozco con su hijo

Ayer tarde acompañando a mi hijo al medico y llevándolo en brazos tuve un mal tropiezo, leve, no se preocupe nadie. #estavezElDerecho #lovolveriahacer A post shared by Antonio Orozco (@antoniorozco10) on Sep 28, 2017 at 12:10am PDT

El cantante sufrió el pasado miércoles 27 un pequeño accidente mientras llevaba a su hijo al médico. Sufrió un tropiezo y tuvo que acudir al médico. Antonio Orozco compartió este vídeo en el hospital mientras le vendaban la pierna derecha, que fue la que se fracturó. Él mismo ha informado a sus seguidores de que no se preocupen, que no es nada grave. Además de confesar que lo volvería hacer. Y es que un hijo es un hijo.

Ya el pasado agosto de 2016, sufrió una caída del escenario durante su concierto en Cambrils y terminó con el tobillo lesionado. Pero Orozco, lejos de abandonar el escenario, continuó con el show: “Cambrils, os prometí una noche inolvidable y para mí lo será para siempre… En la segunda canción he sufrido una lesión bastante fuerte en el tobillo izquierdo, pero para bajarme del escenario me tienen que cortar las manos, los pies y la cabeza. Os adelanto que del escenario no me baja nadie. Gracias por ser tan amables, han sido las dos horas y media más bonitas de mi vida encima de un escenario. #HayQueMorirEnElIntento Os quiero mucho a tod@s”, escribió por aquel entonces.

Esta ocasión, al igual que la anterior, se lo ha tomado con un humor y decidió compartir con sus seguidores lo que le ocurrió.