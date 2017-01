¿A quién echa de menos Tamara Falcó en Miami?

Tamara Falcó sigue disfrutando de relax y desconexión en Miami, donde se encuentra celebrando la Navidad junto a su familia. Sin embargo, ya echa de menos alguien muy importante en su vida, Ana Boyer, que parece que ya ha vuelto a retomar su gira por el mundo junto a su pareja, Fernando Verdasco.

“Off to sleep after hours of #girltime👭 #Mami #Chabeli… buenas noches 😴😘 ❤️ A dormir después de unas risas tremendas con #Mami #Chábeli y @anaboyer te echamos mazo de menos 😘🌟… sobre todo el #nepote!”, ha escrito después de haber pasado un buen rato de conversación con su madre y su hermana Chabeli.

Por todos es conocido la buenísima relación que tienen Ana Boyer y Tamara Falcó, puesto que son las dos hermanas más pequeñas. En las numerosas apariciones públicas que hacen las dos durante el año, ambas sólo se dedican bonitas palabras la una a la otra. Sin embargo, los compromisos de cada una de ellas les obliga a pasar mucho tiempo separadas.

No obstante, la Navidad las ha vuelto a unir y han estado disfrutando de unas cortas vacaciones en Miami, donde todos los años la familia se reencuentra. Allí se dieron los regalos de Navidad. Ahora, Fernando Verdasco ha tenido que volver a coger un vuelo para preparar su primer torneo de 2017, que tendrá lugar en Doha.