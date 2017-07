Belén Esteban manda un mensaje a María José Campanario en su momento más difícil

Ante la preocupante situación de María José Campanario, que se encuentra ingresada en un centro psiquiátrico de Málaga según dijo en ‘Sálvame’ Kiko Hernández, Belén Estaban no ha podido evitar ser preguntada al respecto.

La colaboradora, que siempre ha protagonizado sonados enfrentamientos con la mujer de Jesulín de Ubrique, ha querido enviar un mensaje de ánimo y el mejor de sus deseos a María José, que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hace pocos meses supimos que Campanario padece fibromialgia desde hace 11 años, una enfermedad que en los últimos meses le ha estado provocando intensos dolores y que ha mermado de manera considerable su calidad de vida. Esto le ha llevado a un estado de ansiedad y depresión.

Belén Esteban ha querido ser prudente. Asegura no saber nada y ha pedido que no la pregunten sobre el tema. Pero aún así, ha enviado un mensaje: ” “Solo le puedo desear que se recupere pronto”. “Yo no sé nada sobre este tema, de verdad. Yo no he llamado a nadie. No creo que sea lo que tenga que hacer”. “Yo lo digo de verdad, no lo digo por quedar bien, lo único que quiero es que ella se ponga bien, lo primero por ella, lo segundo por sus hijos, y lo tercero por su familia”.

Todos nos unimos al deseo de Belén y esperamos que María José Campanario se recupere pronto.