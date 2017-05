La sorprendente alianza entre Rosa Benito y Antonio David

Aunque resulte difícil de concebir, Antonio David y Rosa Benito se han puesto de acuerdo a pesar de su enemistad. Los dos se unieron en la segunda gala de ‘Supervivientes’ para defender a Gloria Camila de las palabras que duramente le dirigió Jesús Mariñas.

En Honduras, Gloria Camila dejó ver en una conversación con Leticia Sabater la apatía que siente por la familia de las Campos y juntos a ellas, su rechazo a Jesús Mariñas. El periodista al escuchar sus palabras contestó sin pensarlo dos veces: “Me parece que tiene una insensatez impropia de 21 años”.

Ante esta afirmación, Rosa Benito no tardó en defender a Gloria Camila: “Hace un momento has hablado maravillas de ella y ahora, porque has visto el vídeo es todo lo contrario”.

Aunque Jesús Mariñas fue más allá: “Gloria Camila no es la hija que merecía Rocío Jurado, como José Fernando tampoco lo es”. Momento en el que Antonio David se unió a Rosa Benito para defender a la hija de Ortega Cano y dejar de lado el nombre de José Fernando, puesto que él no participa en Supervivientes: ¡De la misma forma que se respeta a la familia de las Campos y se pide respeto de que no se hable de ellas porque María Teresa no está aquí, José Fernando tampoco está”.

Fue entonces cuando Antonio David y Rosa Benito se levantaron de sus asientos dispuestos a callar a Jesús Mariñas. Por unos momentos, ambos unieron sus fuerzas y dejaron atrás sus resquemores con el fin de defender a los hijos de Rocío Jurado.