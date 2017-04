Belén Esteban habla tras saber que Carmen Bazán se ha derrumbado

Belén Esteban se niega a admitir que se ha vuelto a abrir una guerra entre ella y Jesulín de Ubrique, pero lo cierto es que desde que dijo que el padre de su hija se había negado a pagarle una carrera a la niña en el extranjero, la pelota no ha hecho más que crecer.

Ahora ha sido Carmen Bazán la que ha negado que eso sea verdad. “Yo no quiero hablar porque siempre que hablo está mal. Pero ¿tú te crees que a su hija no le va a querer pagar los estudios?“.

José Antonio, reportero de ‘Sálvame’ ha confirmado que la abuela de Andrea Janeiro, incluso en privado, se ha llegado a derrumbar por este tema. “Me parece muy llamativo que en privado se derrumbe con un compañero y es un síntoma de que no puede expresarse con libertad. No ataca a Belén y no defiende a su hijo”, ha matizado María Patiño.

Belén Esteban no ha tardado en entrar por teléfono en directo para defender su postura: “¿Yo me voy a inventar que Jesulín ha hablado con su abogado y que le ha dicho que al ser una decisión voluntaria lo de estudiar fuera, no es su obligación pagarlo? Lo que entiendo es que Jesulín no le cuenta todo a su madre”.

“Yo reconozco que he hablado mucho de él. Pero cuando yo conté que quería hacerse cargo de los estudios de su hija, lo hice porque era algo bueno”.

Belén remata su intervención, resignada y dolida: “Ya no necesito que pague nada ya. A mi me basta con un ‘NO’. Que no se preocupe. Mi hija va a estudiar donde ella quiera”.