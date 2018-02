5 bebidas que te ayudan a adelgazar

¿Qué necesitas?

} medio kiwi l tres hojas de

} espinacas l tres de lechuga

} agua y miel (optativo)

Pela un kiwi, pártelo por la mitad y mételo en la licuadora. Lava las hojas de espinacas y de lechuga, introdúcela y licua. Añade agua y miel si lo quieres más líquido o dulce. Tómalo en ayunas. Es rico en antioxidantes, vitamina C y clorofila, muy efectivo para limpiar el organismo. El kiwi contiene vitamina C y E, fibra, alto contenido en agua y considerable de potasio.

} 1 papaya

} 1 cucharadita de miel de abeja

} 2 de avena integral

} 1 vaso de agua

Pela la papaya, pártela en trozos y añádela a la licuadora con el resto de ingredientes. Bébelo en ayunas todas las mañanas. La papaya contiene papaina, una enzima que evita que la grasa se acumule en el organismo. La papaya tiene gran cantidad de vitaminas, destacan las del grupo B, C, A; minerales como el calcio, potasio o el sodio; fibra dietética, y antioxiodantes.

¿Qué necesitas?

} 1 alcachofa

} 2 rodajas de piña

} 4 almendras

} el zumo de medio limón

} un vaso del agua

Licua la alcachofa (cocida), la piña y las almendras. Después añade a la mezcla el limón y el agua. Tomar en ayunas. Te ayuda a eliminar toxinas y la grasa del hígado. La alcachofa contiene cinarina, que estimula la secreción biliar y favore la digestión de grasas. La alcachofa es rica en fibra, tiene muchos minerales, y vitaminas, entre ellas la B1, C, y B3.

¿Qué necesitas?

} 1/2 litro de agua

} una cucharada de chía

} una cucharadita de zumo de limón

Mezcla homogéneamente los ingredientes y tómalo cuando sientas el hambre y no quieras picotear. Cuando la chía contacta con el agua libera un gel que al llegar al estómago produce sensación de saciedad. La chía es fuente de proteínas y fibra soluble, también es abundante en vitaminas del grupo B, fósforo, calcio, potasio, cobre, manganeso y zinc.

¿Qué necesitas?

} 4 bolsitas de té verde

} 1 litro de zumo de manzana

} 6 ramitas de canela

Hierve el zumo de manzana, cuando lo haga introduce las bolsitas de té, deja actuar unos minutos, añade la canela y sirve. Ideal para tomar en cualquier momento del día. Su contenido en cafeína y en catequinas ayuda a quemar grasas. Las vitaminas C y E del té verde le confieren un poder antioxidante. Al igual contiene isoflavonas, alcaloides y polifenoles.