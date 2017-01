Marta Sánchez ha vivido auténticos terremotos personales en los últimos años y también profesionales, pero ha salido airosa de todo ello. La ex solista de Olé Olé se marchó a Miami junto a su novio de entonces, Dani Terán, con quien compuso su último disco hasta la fecha, pero la cosa no funcionó.

Era un movimiento arriesgado, pero le ha salido bien, porque aunque esta relación le dejó bastante huella, desde Miami lo tiene perfecto para trabajar entre España y América. De hecho, ha trabajado en países tan diversos como Ecuador o Argentina en televisión, y ha seguido cumpliendo con sus compromisos con la música.

Ahora, además, puede presumir de nuevo novio, Casey Ustick, con quien se la ve muy feliz.

“Qué mejor manera de empezar el año que con mi hermana del alma y amiga incondicional Chiquin….!Por eso y por muchas cosas más, tengo que dar gracias a la vida! Gracias por teneros cerca, a todos aquellos que me dedicáis tantos minutos al día, eso sí que es un tesoro!!! A todos aquellos que os alegráis de mis momentos de felicidad y me mandáis aliento cuando me veis más triste…...”, nos dice Marta Sánchez.

La cantante de ‘Desesperada’ añade: “Quiero especialmente, mandar mi cariño a esas personas que están solas y sienten que les falta familia y tienen lejos a amigos o amores…. a hijos a padres que están lejos… por la razón que sea…. A gente que tiene seres queridos en hospitales…. no todos tenemos la gran suerte de tener gente cerca para pasar una noche así… como la de hoy, fin de año. A todos ellos, este beso desde el corazón ❤️ el año que empieza va a ser la leche!!!!!!!!!!!! 😂😂😂👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ya lo veréis! Que le den mucho al 2016! Aunque hayan pasado muy buenas cosas, yo quería empezar uno nuevo e inmaculado!!!”

La cantante concluye. “Y ya está casi aquí!!!! El 2017!!!!! 🙌🏼✨🎉🎊A todos!!! Mil gracias!!! Os amo!!! Que sería de mi sin vosotros!!! Espero poder daros mil alegrías este año!!! Y que el amor me acompañe y os acompañe!!!! 😍Viva La Paz y viva el querernos!!!! No mala honda en redes por favor!!!! No críticas de mal rollo!!! [email protected] hacemos lo que podemos!!! Y la vida son dos días!! Menos juzgar y más amar!!!! Os quiero!!! Os amo!!! FELIZ AÑO!!!!!!!!!!!2017!!!!!!!🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈#martisimasanchez#martasanchez #madrid #2017 #amigas#amor #propositos 🎄🎄🎄”.