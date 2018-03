Kiko Matamoros niega que esté a punto de perder su casa

Ha sido Kiko Hernández el que ha lanzado una información en directo, en ‘Sálvame’, bastante preocupante, sobre la situación económica que estaría atravesando Kiko Matamoros.

Una enorme deuda con Hacienda de más de 1 millón de euros y los bajos ingresos económicos del excolaborador, podrían, según la información que le ha llegado a Kiko Hernández, incluso hacer que Kiko Matamoros perdiera su casa en el mes de abril. “Ayer me llamó un trabajador que tiene facilidad para acceder a ciertos datos y que me asegura que le saltó una alarma que decía que un excolaborador de este programa no está cumpliendo con unos pagos desde hace cuatro o cinco meses. Por no hacerlo puede perder su casa”, ha comenzado comentando Kiko Hernández para terminar desvelando,más tarde, que dicho excolaborador se trataba de Kiko Matamoros.

No ha tardado mucho Kiko Matamoros en ponerse en contacto telefónico con su compañero para asegurarle que esta información es completamente falsa.

Pero no contento con esto, el propio Kiko Matamoros ha decidido, finalmente, entrar él mismo por teléfono en directo en ‘Sálvame‘. Aunque no ha querido entrar en debate con ninguno de sus compañeros, sí se ha dirigido a todos ellos para aclarar lo siguiente: “Entro para tranquilizaros a todos, que veo que estáis muy preocupados con mi situación económica. Yo tengo una deuda con Hacienda, 1.000.400 euros. Tenemos un problema yo, que debo hacer frente a esta deuda, y Hacienda, que es la primera interesada en cobrar”, ha comenzado diciendo.

“Yo estoy intentando llegar a un acuerdo de la cantidad que a mí me parece justa y razonable, porque hay conflictos en cuanto a la aplicación de determinados preceptos. Por tanto si llegamos a un acuerdo esa deuda se verá sustancialmente reducida. Ya son muchos años de intereses sobre cantidades que a mí me parece que no se corresponden, y la bola ya es enorme”, ha continuado aclarando.

“Me llega de Hacienda que hay una disposición por su parte para que esto sea así. Es falso que vaya a perder mi casa. Mis relaciones con el banco son excelentes. Siempre me han dado facilidades para pagar como pudiera. Si me hiciera falta el dinero me hubiera ido a Supervivientes, que me daban 30.000 euros semanales, y no lo he hecho. O estaría ahí trabajando, o donde sea. Mi casa no está en venta. So quisiera venderla la vendería. La casa la adquirimos hace 6 años y ahora el precio de venta está en el doble. La diferencia es importante. Si la vendo podría retirarme y vivir hasta que me muera. Yo estoy encantado y tranquilo. Estoy en el mundo que he elegido ahora, escribiendo, leyendo… Nadie me va a echar de mi casa”, ha terminado afirmando.