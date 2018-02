La emotiva carta de Tamara Gorro a su hijo Antonio en su 2 ‘mescumpleaños’

Tamara Gorro no puede creer que su hijo Antonio, un sueño que persiguió durante años, ya cumpla 2 meses. La bloguera ha querido celebrar esta fecha tan especial, dedicando una emotiva carta a su pequeño que ha publicado en su vídeoblog de Youtube y en la que le explica qué ha supuesto para ella, su marido y su hija Shaila, su llegada a sus vidas.

Tamara Gorro ha abierto su corazón para volcar todos sus sentimientos en cada palabra y para contar a su hijo cómo fue el camino hasta lograr el sueño de gestar a un bebé. El resultado una carta muy emotiva que Antonio, seguro, sabrá apreciar cuando sea mayor:

“¿Dos meses? ¿Ya? Demasiado rápido. Aún tengo grabado en mi memoria el momento en el que decidí buscarte, el instante en el que se lo comuniqué a tu papá, su reacción. Era miedo, pero no por tenerte en nuestras vidas sino por evitar un dolor ya conocido.

Mamá estaba convencida de lo que hacía. No era la primera vez. No tenía ningún sentimiento nuevo que experimentar. Todos eran conocidos: los buenos, por la esperanza y los malos por el resultado.

Pero ¿Sabes qué? Que la palabra ‘rendirse’ no entra en mi vocabulario y por eso decidí volver a caminar con el objetivo de llegar a la meta que en su día me propuse.

Ese final no era ser mamá, porque gracias a esas dos palabras tan maravillosas que hacen posible la felicidad de los demás, ‘gestación subrogada’, tuve a tu hermana y me dio el título de madre.

Sí, mi Rey. Ella me dio energía. Se convirtió en mi motor de vida para luchar por todo aquello que deseaba. Y ahí se encontraba tu búsqueda.

Ibas a venir de alguna manera u otra. La cuestión era tenerte entre nosotros tres y darte todo el amor que mereces.

No lo creíamos. Estabas de camino. Y lo más bonito de todo: caíste desde el cielo, enviado por esa persona que tanto le hubiera gustado conocerte: Antonio.

¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué 9 meses nos hiciste pasar! Experimenté algo ansiado. Te disfrutamos cada segundo de nuestros días. Deseábamos abrazarte, olerte, mirarte.

Y llegó el día. Tal y omo sucedió con tu hermana, desde el primer instante que te vimos te convertiste en lo imprescindible de nuestras vidas.

¿Sabes lo que sentí cuando Shaila te conoció? Mucho orgullo por tu papá y de mí misma, porque gracias a su fuerza y mi constancia, habíamos formado la familia que desde que nos miramos a los ojos, habíamos soñado.

Vosotros me disteis la plena felicidad, y yo, aparte de hacer exactamente lo mismo, me comprometo a protegeros, cuidaros y amaros por siempre. Simplemente porque mi vida sin vosotros no tiene sentido.

Gracias, mis niños. Gracias. Os amo por siempre.

Mamá”