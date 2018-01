Amaia y Alfred desvelan cómo viven el reto de ir a Eurovisión

Amaia y Alfred se han enfrentado a su primera rueda de prensa después de que este lunes se convirtieran en los elegidos para representar a España en Eurovisión el próximo 12 de mayo en Lisboa. La pareja, que no se puede creer que vayan a ir a este certamen internacional, han comentado con SEMANA cómo han vivido este momento histórico. ¿Cómo estáis? ¿Os creéis lo que ha pasado? Alfred: No, todavía no. Realmente ha sido muy bonito hacerlo en casa Cuándo os veis en la actuación… ¿qué sentís? Amaia: Yo he acabado con la nariz chafada. ¿Cómo os gustaría la puesta en escena? Amaia: No lo hemos pensado. Yo me dejaré aconsejar. Será parecido y tendrá el mismo encanto. No tengo mucha idea de este tema. ¿En Lisboa va haber beso? Amaia: Yo creo que no hay planearlo. Lo que surja. Alfred: Eso no está realmente preparado. ¿Qué supone para vosotros Eurovisión? ¿Qué sentisteis anoche? Amaia: Una responsabilidad increíble. No me acuerdo como reaccioné anoche. Fue un momento muy increíble. Me siento con responsabilidad y ganas. Alfred: Me siento tan a gusto de ir con Amaia y esta canción… Nos sentimos muy contentos porque nos representa. Nos hace sentir lo que somos. ¿Os hace más ilusión ganar ‘Operación Triunfo’ o ir a Eurovisión?

Alfred: Nos hace ilusión expresarnos con la música.

Amaia: Si se gana, mejor. Me hace ilusión las dos cosas. No lo he pensado mucho.

¿Qué fue lo primero que pensasteis anoche antes de dormir?

Alfred: Siempre nos ayudamos a normalizarlo con la ayuda de los compañeros. Es lo que agradezco, aunque estamos muy excitados.

Amaia: Luego en la cama comentamos la gala.

¿Cómo fue ese momento de la primera vez que os visteis?

Alfred: Me acuerdo perfectamente del primer contacto. Me acuerdo de los castings, pero no habíamos hablado.

¿Os imaginabais representar a Eurovisión?

Amaia: Lo imaginas, pero como un sueño. Todavía no me lo creo.

Alfred: Mi mayor ilusión con Eurovisión era conocer a Salvador Sobral.

¿Cuál es el punto fuerte de la canción?

Amaia: No hay ninguna regla que diga esta canción tiene que ir a Eurovision. El año pasado ganó una canción que nadie se lo imaginaba.

¿Qué es lo que más os gusta de la canción?

Amaia: A mi personalmente, la parte que se plasma que somos nosotros. La verdad que hay en la canción. Es una canción para todas las relaciones.

Alfred: Ha hecho un retrato súper bonito de lo que han sido nuestro best moments.

El primero año fueron los compañeros con Rosa. ¿Os gustaría que algún compañero estuvieran implicados?

Amaia: Me encantarían que vinieran todos.

Alfred: Los queremos infinitamente.

Canción favorita de otros años en Eurovisión…

Alfred: Beth, me encantaba Beth. Empecé a comprarme piercings de mentira.

Esta canción ha sido siempre vuestra primera opción antes de la individual…

Amaia: Cada canción que me tocó tenía su característica. Pero me hacía mucha ilusión ir con Alfred. Me daba más miedo ir sola.

¿Os da miedo ir a Eurovisión? ¿Creéis que puede marcar algo negativo en vuestra carrera?

Alfred: Lo que marca es hacer una buena actuación o mala. Tienes que sentirte Agusto.