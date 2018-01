Lydia Bosch nos cuenta todos los secretos de su nueva serie

En febrero, Tele 5 estrenará la serie ‘La verdad’, una historia sobre una joven que aparece nueve años después de ser secuestrada, lo que desencadenará una serie de situaciones que afectan a su poderosa familia y a la policía. El reparto está encabezado por Elena Rivera (Karina en ‘Cuéntame como pasó’), Lydia Bosch, Irene Montalá, Ginés García Millán, Ana Álvarez, José Luis García-Pérez y el modelo bilbaíno Jon Kortajarena, que debuta como protagonista en una serie española.

Para Lydia Bosch supone su regreso a la pequeña pantalla tres años después de ‘Sin identidad’. Interpreta a la madre de la joven desaparecida: “Me siento muy orgullosa de haber formado parte de este proyecto, en el que hemos reído y llorado mucho, ha sido casi un año de rodaje pero ha prevalecido el amor que todos tenemos por nuestro trabajo y la fe en esta serie. Con ella, además, vuelvo a Tele 5 que es un canal talismán para mí. Espero que sea un éxito porque hemos puesto mucho esfuerzo y cariño”.

Tú, además, te lesionaste.

Sí, el último día de rodaje. Tenía que dar un gran salto en una escena, lo hice cinco veces y a la sexta, ya rodando, caí mal y noté un tirón en el tobillo. Me rompí el peroné izquierdo y he estado casi un año con ocho clavos que me acaban de quitar.

¿Qué proyectos tienes?

Ahora a esperar que se estrene la serie, pero yo no me agobio cuando no trabajo, hago muchas cosas y creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. No hay que obsesionarse, me dedico a mi familia, hago deporte con un entrenador…

Estás estupenda.

Gracias, en gran parte es por genética, pero también hay que cuidarse y ser constante.

¿Qué te parece que tu hija Andrea quiera ser actriz? ¿Le das consejos?

Me parece muy bien, quiero que siga sus sueños y le doy consejos si me los pide, pero intento no meterme mucho y que ella busque su camino.

¿Qué te parece la campaña actual de lucha de las actrices contra el acoso? ¿Tú lo has vivido?

Personalmente no, pero conozco algún caso y creo que hay que luchar, que decirlo y que no se pueden dejar pasar esas cosas. A veces se ocultan por miedo a perder el trabajo, pero hay que luchar contra eso y tienen que dar credibilidad a las mujeres que lo cuentan.

Para Kortajarena, este es su primer papel protagonista, aunque ya ha tenido pequeños personajes en cine y en series americanas como ‘Quántico’. En La verdad, interpreta al policía que investiga el caso y mantendrá una relación muy especial con la joven desaparecida y reencontrada, que interpreta Elena Rivera: “Sé que mi elección fue una apuesta arriesgada, pero he trabajado muy duro y espero estar a la altura de la confianza que han puesto en mí”.

Tras varios años siendo un modelo internacional, ahora quieres ser actor, ¿Te has encontrado con prejuicios?

Sí, algunos, pero intento no hacerles caso, intento ir paso a paso, aprender y durante los diez meses que ha durado el rodaje en Santander dejé de lado muchas campañas porque quiero centrarme en esta nueva profesión, que es lo que yo soñaba cuando era más joven.

¿Cómo os relajabais después de trabajar estando todos en un hotel en Santander?

Nos íbamos a un karaoke, que me encanta aunque canto fatal… la que lo hacía bien es Elena.