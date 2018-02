10 consultas express al médico

1. ¿Mi tensión está bien?

Tener controlados los niveles de la presión sanguínea es necesario para prevenir enfermedades cardiovasculares. Revisa tu presión arterial cada año, si habitualmente es de menos de 120/80 mmHg, los parametros normales. Con un tensiómetro se presionará el brazo y con un estetoscopio o micrófono se detectará el sonido del pulso en la arteria. Ten en cuenta que las mujeres tienen más predisposición a tener la tensión alta después de la menopausia.

2. Colesterol

Demasiado colesterol en nuestro organismo puede obstruir las arterias y llevarnos a padecer una cardiopatía. Si tomas medicamentos para controlar el colesterol, deberás hacerte mínimo una revisión al año. Si no es así, no te preocupes, con controlar tu colesterol una vez cada cinco años es suficiente. La prueba es sencilla: basta coger una leve muestra de sangre del dedo. A partir de los 20 años es recomendable tenerlo controlado.

3. Respirar bien

La espirometría es una prueba que permite conocer el estado de los pulmones midiendo el aire que es capaz de inspirar y espirar. Las personas que deberían hacersela son aquellas que pueden o tienen asma, bronquitis, alergia o EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

4. Próstata

Es una prueba unicamente para los hombres. Se sugiere que la próstata sea controlada anualmente a partir de los 40 años y a partir de los 35 en aquellos hombres que tengan antecedentes de cáncer. La prueba comprende varios pasos: en primer lugar se realiza una historia clínica junto al urólogo; yen segundo lugar, el especialista prodece a examinar el recto.

5. Enfermedades de trasmisión sexual

Conocidas como E.T.S, son más frecuentes de lo que se cree. Por eso es importante realizar chequeos periódicos siempre que te relaciones con grupos de riesgo o cambios de pareja.

6. Depresión

La salud mental es igual de importante que la salud física. Si una persona sufre tristeza o melancolía durante más de dos semanas deberá asistir a su médico de cabecera. Tras varias preguntas, este le aconsejará si usted tiene depresión y si es necesario que acuda a un psicólogo.

7. Lunares

Si tus lunares están perdiendo su forma y están creciendo visita a tu dermatólogoCon hacerlo una vez al año será suficiente. No solo te controlará los lunares, también el acné

8. Mamografía

Se analiza el estado de la mama para buscar signos de cáncer en sus etapas iniciales, pudiendo detectar cualquier tipo de tumor o quiste. Consiste en tomar una imagen de la mama mediante rayos X. Una vez al año a partir de los 40. También es recomendable hacerse autoexámenes mamarios.

9. ¿Cómo están tus huesos?

Es quizás una consulta algo más complicada que las anteriores, pero igual de necesaria, ya que gracias a ella se puede detectar la osteoporosis de forma precoz. A través de rayos X, ultrasonidos o isótopos radioactivos, se podrár medir la cantidad de calcio que tienen nuestros huesos. La edad ideal para hacerse la primera densitrometría en a los 35 años, un chequeo que no será necesario repetirlo de nuevo hasta dentro de 10 años si los resultados son normales.

10. La vista

Es uno de nuestros cinco sentidos, y probablemente el más importante de todos ellos. No la descuides y sométete a exámenes oculares frecuentemente. Los niños y ancianos deben mirársela cada dos años, los adultos entre 5 y 10 años. Excepto si ya eres consumidor de lentes de contacto, que conlleva una revisión anual. El oftalmólogo revisará la agudeza visual gracias a la tabla de Snellen, compuesta por letras al azar y de diferentes tamaños.